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Хацилим-гамади по-мароккански

Угощу-ка я вас маринованными баклажанами. Да не простыми, а теми, которые у нас называют "гамади", то есть -  лилипуты. Это замечательный продукт наших селекционеров - славится Израиль своими овощами-малютками.  Кому не известны помидорки-шерри или морковочка-беби! Вот и баклажанчики радуют своим вкусом, такие они нежные да сладкие.  А маринованные эти баклажанчики - вообще вне конкуренции!

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Рецептом  поделилась с моей племянницей сотрудница, а уже от Ирочки узнала рецепт и я.  Немного скорректировала под свой вкус, но выложу и оригинальный рецепт, и свои изменения в нем.  Ну, и еще одно. Если нет в продаже карликовых баклажанчиков, то можно взять обычные, но мелкие. Уверена, будет очень вкусно!

В этот раз у меня были баклажанчики-лилипуты (хацилИм-гамадИ) двух видов.  Продолговатые - чуть плотнее.
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Обрезала хвостики и надрезала баклажанчики, но не до конца, чтобы получились карманчики. У меня - просто надрезы.
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Подготовленные синенькие нужно сложить в кастрюлю, залить водой и приварить - не больше 5 минут, чтобы они не переварились, баклажаны варятся очень быстро.

А тем временем приготовить начинку. Я ее немного изменила.
По рецепту на 20-25 шт. карликовых баклажанчиков нужно взять 6-8 крупных зубков чеснока, пучок кинзы и стручок острого перца. Замечу, что стручки эти у нас довольно большого размера. все порубить и смешать. Конечно, кто любит поострее - можно взять больше перца и чеснока.

Я взяла для начинки 8 больших зубков чеснока, 1 средний острый перец (освободила его от семян и прожилок), примерно треть стручка сладкого перца (остатки от приготовления другого блюда). А к зелени кинзы добавила зелень и стебли сельдерея. Все это добро сложила в фудпроцессор и порубила без фанатизма.  Можно было порубить все это немного покрупнее, чтобы меньше вымывалось из "кармашков".
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Приваренные баклажанчики вынуть из отвара на дуршлаг, чтобы они немного стекли.  Специально охлаждать или ждать, чтобы остыли нет необходимости. Внимание! Отвар не выливать!
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Теперь начиняем каждый баклажанчик. У меня получилось вот как-то так
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На дно банки или другой емкости уложить зелень - я крупно порезала кинзу, укроп и сельдерей. Добавила разрезанные на 2-3 части 4 зубка чеснока. И плотно уложила нафаршированные баклажанчики, чем плотнее, тем лучше.

Приготовила маринад. Вот здесь пригодится оставленный нами отвар.  По оригинальному рецепту положено было на 1ё стакан отвара взять 1 стакан 5% уксуса (желательно уксус брать фруктовый, виноградный или овощной), и на 1 литр получившейся смеси добавить 0,5 чайной ложки сахара и 1 ст. ложку соли.

Я и здесь внесла коррективы. На мой вкус, такой маринад получается слишком кислым. Поэтому я взяла 600 мл отвара, влила около 300 мл 5% уксуса (у меня овощной), добавила 0,5 ст. ложки сахара и 1 ст. ложку соли. Размешала до полного растворения и залила баклажаны.
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Сверху прижала небольшим грузом, чтобы баклажанчики  были покрыты маринадом.
Сутки их нужно выдержать при комнатной температуре, а затем можно убрать в холодильник. Вообще-то, я их в холодильник вообще не убирала, перекиснуть они у меня просто не успели.)))
Полный вкус баклажанчики набрали примерно на третий день.
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Они хороши к мясу, картошке, макарончикам и т.д.  А я их ела просто с хлебом. )))
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Вот такие хацилим-гамади у меня получились. А почему по-мароккански? Блюдо это приехало в Израиль с выходцами из Марокко. И очень хорошо, что приехало! )))

Tags: Еда, израильская и еврейская кухня, квашение, овощи, синие и кабачки
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