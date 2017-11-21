Хацилим-гамади по-мароккански

Рецептом поделилась с моей племянницей сотрудница, а уже от Ирочки узнала рецепт и я. Немного скорректировала под свой вкус, но выложу и оригинальный рецепт, и свои изменения в нем. Ну, и еще одно. Если нет в продаже карликовых баклажанчиков, то можно взять обычные, но мелкие. Уверена, будет очень вкусно!
В этот раз у меня были баклажанчики-лилипуты (хацилИм-гамадИ) двух видов. Продолговатые - чуть плотнее.
Обрезала хвостики и надрезала баклажанчики, но не до конца, чтобы получились карманчики. У меня - просто надрезы.
Подготовленные синенькие нужно сложить в кастрюлю, залить водой и приварить - не больше 5 минут, чтобы они не переварились, баклажаны варятся очень быстро.
А тем временем приготовить начинку. Я ее немного изменила.
По рецепту на 20-25 шт. карликовых баклажанчиков нужно взять 6-8 крупных зубков чеснока, пучок кинзы и стручок острого перца. Замечу, что стручки эти у нас довольно большого размера. все порубить и смешать. Конечно, кто любит поострее - можно взять больше перца и чеснока.
Я взяла для начинки 8 больших зубков чеснока, 1 средний острый перец (освободила его от семян и прожилок), примерно треть стручка сладкого перца (остатки от приготовления другого блюда). А к зелени кинзы добавила зелень и стебли сельдерея. Все это добро сложила в фудпроцессор и порубила без фанатизма. Можно было порубить все это немного покрупнее, чтобы меньше вымывалось из "кармашков".
Приваренные баклажанчики вынуть из отвара на дуршлаг, чтобы они немного стекли. Специально охлаждать или ждать, чтобы остыли нет необходимости. Внимание! Отвар не выливать!
Теперь начиняем каждый баклажанчик. У меня получилось вот как-то так
На дно банки или другой емкости уложить зелень - я крупно порезала кинзу, укроп и сельдерей. Добавила разрезанные на 2-3 части 4 зубка чеснока. И плотно уложила нафаршированные баклажанчики, чем плотнее, тем лучше.
Приготовила маринад. Вот здесь пригодится оставленный нами отвар. По оригинальному рецепту положено было на 1ё стакан отвара взять 1 стакан 5% уксуса (желательно уксус брать фруктовый, виноградный или овощной), и на 1 литр получившейся смеси добавить 0,5 чайной ложки сахара и 1 ст. ложку соли.
Я и здесь внесла коррективы. На мой вкус, такой маринад получается слишком кислым. Поэтому я взяла 600 мл отвара, влила около 300 мл 5% уксуса (у меня овощной), добавила 0,5 ст. ложки сахара и 1 ст. ложку соли. Размешала до полного растворения и залила баклажаны.
Сверху прижала небольшим грузом, чтобы баклажанчики были покрыты маринадом.
Сутки их нужно выдержать при комнатной температуре, а затем можно убрать в холодильник. Вообще-то, я их в холодильник вообще не убирала, перекиснуть они у меня просто не успели.)))
Полный вкус баклажанчики набрали примерно на третий день.
Они хороши к мясу, картошке, макарончикам и т.д. А я их ела просто с хлебом. )))
Вот такие хацилим-гамади у меня получились. А почему по-мароккански? Блюдо это приехало в Израиль с выходцами из Марокко. И очень хорошо, что приехало! )))